В МИД РФ обвинили власти США в двуличии, сравнив ситуации Грайнер и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США по-разному относятся к ситуациям с баскетболисткой Бриттни Грайнер и бывшим президентом страны Дональдом Трампом.



«Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка призналась в этом сама, так как смысла отпираться никакого не было.



Слова американской баскетболистки о наличии у неё запрещённых к провозу веществ ставятся Белым домом под сомнение, а экстраординарное событие, вызывающее вопросы у всех Штатов — обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, — нет», — цитирует Захарову ТАСС.



Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков.