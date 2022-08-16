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Бронни Джеймс исполнил потрясающий данк с сопротивлением, Леброн оценил

Бронни Джеймс исполнил потрясающий данк с сопротивлением, Леброн оценил
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Старший сын звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс исполнил потрясающий данк во время товарищеского матча.

Бронни выступал в Париже за команду «Калифорния Клаб» против сборной Франции U-18. Джеймс подхватил мяч у своего кольца, прошёл через всю площадку и исполнил данк с сопротивлением.

«О Боже, Бронни!!!», — отреагировал на игру сына Леброн Джеймс в своих социальных сетях.

Бронни Джеймс через год закончит обучение в школе и, вероятнее всего, проведёт сезон-2023/24 в NCAA. К игроку проявляют интерес ряд ведущих программ, среди которых университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо Стэйт. В 2024 году Бронни планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

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