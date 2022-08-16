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«Дюжина перстней». Леброн показал фото с Дрэймондом Грином и Стефом Карри

«Дюжина перстней». Леброн показал фото с Дрэймондом Грином и Стефом Карри
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в своих социальных сетях фотографию со свадьбы Дрэймонда Грина.

На одном из фото Леброн с Грином и самым ценным игроком финальной серии НБА сезона-2021/22 Стефеном Карри. Все они выигрывали чемпионский титул по четыре раза.

«Дюжина перстней», — подписал фото Леброн, отметив Карри с Грином.

Леброн, Грин и Карри

Леброн, Грин и Карри

Фото: Социальные сети Лебона Джеймса

Свадьбе Дрэймонда Грина посетили и другие игроки НБА, такие как Джейсон Тейтум, Сет Карри, Дэмиан Лиллард, Хуан Тоскано-Андерсон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Мозем Муди.

В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» с Карри и Грином в составе в четвёртый раз за последние восемь лет стал победителем НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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