«Дюжина перстней». Леброн показал фото с Дрэймондом Грином и Стефом Карри

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал в своих социальных сетях фотографию со свадьбы Дрэймонда Грина.
На одном из фото Леброн с Грином и самым ценным игроком финальной серии НБА сезона-2021/22 Стефеном Карри. Все они выигрывали чемпионский титул по четыре раза.
«Дюжина перстней», — подписал фото Леброн, отметив Карри с Грином.
Леброн, Грин и Карри
Фото: Социальные сети Лебона Джеймса
Свадьбе Дрэймонда Грина посетили и другие игроки НБА, такие как Джейсон Тейтум, Сет Карри, Дэмиан Лиллард, Хуан Тоскано-Андерсон, Кентавиус Колдуэлл-Поуп и Мозем Муди.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» с Карри и Грином в составе в четвёртый раз за последние восемь лет стал победителем НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.
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