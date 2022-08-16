Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дюрант готов и дальше конфликтовать с «Бруклином», если его не обменяют

Дюрант готов и дальше конфликтовать с «Бруклином», если его не обменяют
Комментарии

Инсайдер НБА Марк Стейн в своих социальных сетях сообщает, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант по-прежнему решительно настроен уйти.

Дюрант встречался с владельцем «Нетс» Джозефом Цаем и назвал условие, при котором он готов отозвать запрос на обмен. Форвард хочет, чтобы клуб уволил генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша.

Позже Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

При этом «Бруклин» запрашивает высокую цену при обмене Дюранта, что не нравится игроку. Кевин готов и дальше конфликтовать с клубом, если его условия не будут выполнены и он не будет обменян в один из сильных клубов, в числе которых называются «Майами», «Финикс», «Филадельфия» или «Бостон».

Новость по теме
Кевин Дюрант эмоционально отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022