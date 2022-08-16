Дюрант готов и дальше конфликтовать с «Бруклином», если его не обменяют

Инсайдер НБА Марк Стейн в своих социальных сетях сообщает, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант по-прежнему решительно настроен уйти.



Дюрант встречался с владельцем «Нетс» Джозефом Цаем и назвал условие, при котором он готов отозвать запрос на обмен. Форвард хочет, чтобы клуб уволил генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша.



Позже Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.



При этом «Бруклин» запрашивает высокую цену при обмене Дюранта, что не нравится игроку. Кевин готов и дальше конфликтовать с клубом, если его условия не будут выполнены и он не будет обменян в один из сильных клубов, в числе которых называются «Майами», «Финикс», «Филадельфия» или «Бостон».

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