Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент «Партизана»: только в этом клубе баскетбольная команда популярнее футбольной

Президент «Партизана»: только в этом клубе баскетбольная команда популярнее футбольной
Комментарии

Президент сербского «Партизана» Остоя Михайлович уверен, что команду ждёт повышенное внимание со стороны болельщиков в связи с возвращением в Евролигу.

«Думаю, мы единственный спортивный клуб в мире, в котором баскетбольная команда более популярна, чем футбольная. Я бы хотел достичь рекордной посещаемости в предстоящем сезоне. Наша цель — продать более десяти тысяч абонементов. Верю, что мы сможем этого добиться и побьём рекорд Евролиги», — приводит слова Михайловича Basket News.

«Партизан» в новом сезоне выступит в Евролиге впервые с 2014 года.

По итогам минувшего сезона «Партизан» сумел дойти до финала Адриатической лиги, где уступил другой команде из Белграда — «Црвене Звезде» со счётом 2-3.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022