Президент «Партизана»: только в этом клубе баскетбольная команда популярнее футбольной
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Президент сербского «Партизана» Остоя Михайлович уверен, что команду ждёт повышенное внимание со стороны болельщиков в связи с возвращением в Евролигу.
«Думаю, мы единственный спортивный клуб в мире, в котором баскетбольная команда более популярна, чем футбольная. Я бы хотел достичь рекордной посещаемости в предстоящем сезоне. Наша цель — продать более десяти тысяч абонементов. Верю, что мы сможем этого добиться и побьём рекорд Евролиги», — приводит слова Михайловича Basket News.
«Партизан» в новом сезоне выступит в Евролиге впервые с 2014 года.
По итогам минувшего сезона «Партизан» сумел дойти до финала Адриатической лиги, где уступил другой команде из Белграда — «Црвене Звезде» со счётом 2-3.
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