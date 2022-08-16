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«Филадельфия» вернёт Симмонсу часть от $ 20 млн удержанной суммы

«Филадельфия» вернёт Симмонсу часть от $ 20 млн удержанной суммы
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях сообщил, что форвард Бен Симмонс достиг договорённости с «Филадельфией Сиксерс», согласно которой клуб вернёт ему часть удержанной зарплаты.

По ходу прошлого сезона «Филадельфия» удержала около $ 20 млн из зарплаты Симмонса, так как игрок отказывался играть и тем самым нарушал условия контракта. Форвард, в свою очередь, ссылался на психологические проблемы, из-за которых он не мог играть.

Незадолго до дедлайна «Сиксерс» обменяли Бена Симмонса в «Бруклин Нетс» на Джеймса Хардена. Бен так и не сыграл до конца сезона, а летом перенёс операцию на позвоночнике.

Стороны также договорились о неразглашении суммы, которую «Филадельфия» вернула Симмонсу.

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