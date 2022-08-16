Кармело Энтони снимет документальный фильм о себе

Форвард Кармело Энтони, в настоящее время являющийся свободным агентом, намерен снять документальный фильм о себе. Об этом информирует издание Deadline. В картине будет рассказываться о его жизни начиная с детства, и карьере.



Сообщается, что в фильм войдут многие факты, о которых широкая общественность ранее не знала. Кроме того, подробно будет демонстрироваться его спортивная и частная жизнь: приготовления к тренировкам, сами тренировки, времяпрепровождение после тренировок, время с семьёй.



«Самый большой вопрос, который, наверное, все задают, — почему сейчас? Почему я выбрал этот момент, чтобы рассказать свою историю? Короче говоря, я провёл достаточно времени, позволяя другим говорить за себя. Пришло время сказать правду», — сказал Энтони.

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