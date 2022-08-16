Бэйлесс — сыну Леброна: впечатляет, но твой отец исполнил бы этот данк левой рукой

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавний данк в исполнении старшего сына лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни. Его он сделал во время товарищеского матча со сборной Франции U18. Бронни Джеймс выступает за команду «Калифорния Клаб», которая в настоящее время находится в европейском турне.



«Эй, Бронни… впечатляет. Но твой отец исполнил бы его левой рукой. Хотя у тебя всё получилось», — написал Бэйлесс.



Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также говорил, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: