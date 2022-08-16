Владимир Гомельский: такого отношения к ветеранам в ЦСКА не было раньше

Известный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение пользователя своего сайта, который высказался об отношении в ЦСКА к своим действующим игрокам и тем, кто уже не играет в команде.
«При Кущенко и Вашем папе всё было по-другому, по-человечески, уважительно», — закончил свою мысль пользователь.
«Такого отношения к ветеранам в ЦСКА действительно не было раньше. Но не все традиции выживают при смене государственного строя. Уходят люди, которые были воспитаны в этих традициях, приходят новые люди, которые считают, что всё старое должно умереть, а новое — победить. Сталкиваясь с тем, что игроков и работников клуба надо как-то трудоустраивать, приходят к пониманию, что это очень сложно и хлопотно. И перестают этим заниматься. А может быть, просто опасаются наработанного ветеранами авторитета», — написал Гомельский.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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