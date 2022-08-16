«Испытывал ненависть от людей, которых даже не знаю». Зайон Уильямсон — о своей травме
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Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после перелома ноги. Из-за травмы Зайон целиком пропустил минувший сезон Национальной баскетбольной ассоциации.
«Я могу просто сидеть и рассказывать, но никто на самом деле не сможет почувствовать всё это так же, как я. Моя нога была сломана, и я не мог излечить её магическим образом. Было обидно, ведь я люблю играть в баскетбол. Приходилось каждый день испытывал ненависть от людей, которых я даже не знаю», — приводит слова Уильямсона GQ.
Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата из-за повреждения колена.
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