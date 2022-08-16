Фишер: ставлю Карри в один ряд с Тимом Данканом, Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом
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Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер поставил звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в один ряд с выдающимися в прошлом игроками Тимом Данканом, Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом.
«Команды, где играет Стеф Карри, всегда успешны. В этом отношении он один из немногих игроков в истории баскетбола. Достаточно оглянуться назад, чтобы это понять. Я ставлю его в один ряд с Тимом Данканом, Коби и Шаком. Где бы он ни был, успех будет сопутствовать ему», — приводит слова Фишера Sports Illustrated.
Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт».
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