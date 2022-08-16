Жена Бэйлесса упрекнула его за высказывание в адрес сына Леброна Джеймса

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс рассказал, что получил порцию критики от жены за свой недавний комментарий в адрес Бронни Джеймса — сына звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Эй, Бронни… впечатляет. Но твой отец исполнил бы этот данк левой рукой. Хотя у тебя всё получилось», — писал ранее Бэйлесс.



«Я не читаю свои комментарии в «Твиттере», и в конце вечера Эрнестина мне говорит: «Ну, ты снова это сделал». Она сказала, что меня разорвут за то, как я обошёлся с этим бедным ребёнком. Сказала, что мне нужно прекратить устраивать нападки на него. Как обычно, она была на стороне Леброна и Бронни. Но, во-первых, не устраиваю я никаких нападок. А во-вторых, ему же почти 18», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: