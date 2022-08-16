Жена Бэйлесса упрекнула его за высказывание в адрес сына Леброна Джеймса

Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс рассказал, что получил порцию критики от жены за свой недавний комментарий в адрес Бронни Джеймса — сына звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Эй, Бронни… впечатляет. Но твой отец исполнил бы этот данк левой рукой. Хотя у тебя всё получилось», — писал ранее Бэйлесс.
«Я не читаю свои комментарии в «Твиттере», и в конце вечера Эрнестина мне говорит: «Ну, ты снова это сделал». Она сказала, что меня разорвут за то, как я обошёлся с этим бедным ребёнком. Сказала, что мне нужно прекратить устраивать нападки на него. Как обычно, она была на стороне Леброна и Бронни. Но, во-первых, не устраиваю я никаких нападок. А во-вторых, ему же почти 18», — сказал Бэйлесс в эфире шоу Undisputed.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
- 16 августа 2022
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13
-
18:57
-
18:26
-
17:21
-
16:43
-
15:47
-
14:46
-
12:52
-
11:59
-
10:40
-
09:28
-
02:57
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06
-
17:36
-
16:15
-
15:01
-
13:29
-
12:40
-
12:16
-
11:34
-
10:49