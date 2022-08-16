«Считаю, правильно». Эксперт — о том, что Хэм может перестать рассчитывать на Уэстбрука

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказал мнение, что наставник «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм перестанет рассчитывать на разыгрывающего Расселла Уэстбрука, если тот не оправдает его ожиданий.



«Фронт-офис собирается предоставить Дарвину Хэму больше свободы действий. Если Расс не оправдает ожиданий, которые возлагает на него Дарвин, я действительно верю, что тренер «Лейкерс» в конечном итоге уберёт Расса. Это будет непопулярный шаг. Но я считаю его правильным», — сказал Шарп в эфире шоу Undisputed.



В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты считают, что именно разыгрывающий во многом виноват в провальном выступлении «озёрников» в том году.

Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек: