Названа команда, считающаяся фаворитом в борьбе за Кевина Дюранта

«Бостон Селтикс» обладает наибольшими шансами приобрести звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Об этом информирует обозреватель The Athletic Сэм Эмик, ссылаясь на ряд источников, знакомых с ситуацией.



По сведениям источника, своё предложение в «Бостоне» готовы построить вокруг атакующего защитника Джейлена Брауна.



Напомним, Дюрант попросил у руководства «Бруклина» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если клуб покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Позже владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: