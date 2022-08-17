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Названа команда, считающаяся фаворитом в борьбе за Кевина Дюранта

Названа команда, считающаяся фаворитом в борьбе за Кевина Дюранта
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«Бостон Селтикс» обладает наибольшими шансами приобрести звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Об этом информирует обозреватель The Athletic Сэм Эмик, ссылаясь на ряд источников, знакомых с ситуацией.

По сведениям источника, своё предложение в «Бостоне» готовы построить вокруг атакующего защитника Джейлена Брауна.

Напомним, Дюрант попросил у руководства «Бруклина» об обмене. Позже он провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если клуб покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Позже владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:

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