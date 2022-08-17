Дончич: сборная Словении едет на чемпионат Европы за золотыми медалями

Главная звезда сборной Словении по баскетболу, игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился ожиданиями от предстоящего Евробаскета и рассказал о силе команды.
«В нашей команде действительно отличная атмосфера. У нас есть химия. Мы любим тренироваться и играть вместе – вот почему мне нравится приезжать в сборную. Давление перед чемпионатом Европы? Мы едем в Германию с целью. Это золотая медаль. В любом турнире ты всегда хочешь быть первым. Посмотрим, как получится, но под таким давлением жить приятно. Пять лет назад на нас никто не рассчитывал, а теперь приятно осознавать, что каждая команда будет серьезно готовиться к встрече с нами», – приводит слова Дончича Sportklub.
Чемпионат Европы по баскетболу стартует через две недели – 1 сентября. Игры примут четыре страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Словенцы сыграют в группе В с Литвой, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Францией, а также хозяевами турнира немцами.
- 17 августа 2022
-
04:18
-
00:25
- 16 августа 2022
-
23:34
-
22:26
-
21:43
-
20:56
-
19:40
-
19:13
-
18:57
-
18:26
-
17:21
-
16:43
-
15:47
-
14:46
-
12:52
-
11:59
-
10:40
-
09:28
-
02:57
-
00:54
- 15 августа 2022
-
23:59
-
23:49
-
22:52
-
22:47
-
21:55
-
21:41
-
21:03
-
20:03
-
19:52
-
18:06
-
17:36
-
16:15
-
15:01
-
13:29
-
12:40