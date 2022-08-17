Дончич: сборная Словении едет на чемпионат Европы за золотыми медалями

Главная звезда сборной Словении по баскетболу, игрок «Даллас Маверикс» Лука Дончич поделился ожиданиями от предстоящего Евробаскета и рассказал о силе команды.



«В нашей команде действительно отличная атмосфера. У нас есть химия. Мы любим тренироваться и играть вместе – вот почему мне нравится приезжать в сборную. Давление перед чемпионатом Европы? Мы едем в Германию с целью. Это золотая медаль. В любом турнире ты всегда хочешь быть первым. Посмотрим, как получится, но под таким давлением жить приятно. Пять лет назад на нас никто не рассчитывал, а теперь приятно осознавать, что каждая команда будет серьезно готовиться к встрече с нами», – приводит слова Дончича Sportklub.



Чемпионат Европы по баскетболу стартует через две недели – 1 сентября. Игры примут четыре страны – Чехия, Грузия, Италия и Германия. Словенцы сыграют в группе В с Литвой, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Францией, а также хозяевами турнира немцами.

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