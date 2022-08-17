Тайрон Лю: Джон Уолл здоров, между ним и Реджи Джексоном будет открытая конкуренция

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю заявил, что разыгрывающий Джон Уолл здоров и будет конкурировать с Реджи Джексоном за место в стартовой пятёрке.
«Сейчас Джон здоров, все мы видели, как он играет, как играет пять на пять, как проводит индивидуальные тренировки. Он чувствует себя хорошо. Наша задача – позаботиться о том, чтобы он был здоров. Что до роли разыгрывающего в стартовом составе, то между ним и Реджи Джексоном будет открытая конкуренция. Посмотрим, кто больше подходит первому звену, кто больше подходит второму. Кто у меня лучше играет, тот и заканчивает матч», — приводит слова Лю Clutch Points.
Напомним, прошлый сезон Джон Уолл пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, делая 8,7 передачи и совершая 3,1 подбора.
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