Мальцев: бюджет «Химок» в новом сезоне больше прошлогоднего

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев высказался о перспективах подмосковного клуба в новом сезоне.



«У нас с руководством «Химок» уже была договорённость. Мы доиграли сезон в конце апреля, после чего меня пригласили на встречу с президентом клуба Дмитрием Голубковым и генеральным директором Павлом Астаховым. Мы подвели итоги сезона, мне выразили доверие и поручили комплектовать команду на новый сезон в рамках оговорённого бюджета.



Летом, да, было несколько предложений — и из Суперлиги, и из лиги ВТБ. Но я человек слова, и, хоть у меня не было уже подписанного контракта на тот момент, мы всё-таки пожали руки, значит, мы идём дальше. Я вежливо выслушал все предложения, но здесь, в «Химках», мне доверяют и дают работать. И создают для этой работы все условия.



По цифрам вам лучше обратиться к руководству клуба. Но со своей стороны скажу, что бюджет в этом сезоне именно на команду побольше прошлогоднего и мы могли позволить себе хороших, классных игроков. Звёзд с высокими зарплатами у нас нет. Но мы сумели провести нормальную трансферную кампанию и собрали боевой, на мой взгляд, состав», — цитирует Мальцева блог «Перехват».

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