Владелец «Даллас Маверикс» рассказал, как в клуб чуть не перешёл Коби Брайант

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как в 2007 году в команду мог перейти игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американский баскетболист Коби Брайант.

«Да, Коби действительно мог оказаться у нас. Я думал, сделка уже у нас в кармане. Мне позвонил Джерри Басс и сказал: «Похоже, что мы расстаёмся с Коби Брайантом». У меня был ассистент по имени Элвис, и он всё время говорил о Коби. Когда это произошло, я рассказал ему об этом и всё сглазил — когда я рассказал Элвису, сделка сорвалась. Митч Капчак уговаривал Коби остаться», — сказал Кьюбан в подкасте Bleacher Report.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.