Джулиус Ирвинг назвал любимого игрока в НБА

Легендарный игрок «Филадельфии Сиксерс», бывший баскетболист Джулиус Ирвинг назвал форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда своим любимым игроком в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Кавай — мой любимый игрок НБА. Абсолютно. Я скажу вам, что это похоже на взаимное восхищение. Я действительно восхищаюсь им, хотя я не общался, не ужинал, не обедал с ним. Мы лишь пересеклись на Матче всех звёзд во время празднования топ-75. Я просто хорошо отношусь к нему, потому что он любимый парень, на которого я люблю смотреть в НБА. Сейчас я вышел и официально заявил об этом, не знаю, слышал он об этом или нет», — приводит слова Ирвинга Sports Illustrated.

Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, делая 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч.