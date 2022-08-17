Сергей Тараканов ответил на слова Гомельского об отношении ЦСКА к ветеранам

Бывший игрок и капитан ЦСКА Сергей Тараканов ответил на слова известного комментатора Владимира Гомельского, заявившего об испортившемся отношении руководства клуба к ветеранам.



«Я мог позвонить Володе [Гомельскому]. Мы с ним хорошие товарищи. Но раз это уже вышло и в публичное поле, то нужно, наверное, ответить так же. Потому что я считаю это несправедливым.



Предыстория такая. Уже много лет назад Андрей Ватутин озаботился тем, чтобы работа с ветеранами клуба была организована. Он обратился ко мне и попросил меня этим заниматься. У меня даже тогда появилась такая громкая должность «Председатель совета ветеранов». Конечно, последние годы были чуть менее активными из-за пандемии, но тем не менее все ветераны, находящиеся в списках ЦСКА, игравшие минимум несколько лет за клуб, знают, что если есть какие-то проблемы, то они могут позвонить в клуб, мне лично, Юрию Юркову.



Ни в одном клубе Европы нет такой ветеранской программы, как в ЦСКА. В клубе уже много-много лет платятся 10 стипендий в дополнение к пенсиям. Ветераны, которые не чувствуют себя уверенно материально, получают поддержку от клуба. Почёт и уважение тем, кто выступал за ЦСКА — это не для галочки, а политика клуба.



Я ведь общаюсь с ветеранами многих клубов. «Маккаби», «Барселона», «Реал» – все гранды баскетбольные. В основном вся забота выражается в подарках на юбилей и чествованиях в центре зала.



Много лет, когда ЦСКА попадал в «Финалы четырёх», существовала программа, когда бесплатно клуб приглашал на выезд ветеранов. С билетами на самолёт, гостиницами и на сами матчи, естественно. У кого была возможность и желание, всегда ездили. Я просто не знаю ни одного клуба в Европе, у которого были бы стипендии, официальные поздравления. Не от случая к случаю, а постоянные. А ведь ещё ветеранов всегда приглашают на торжественные мероприятия по случаю открытия и закрытия сезона. Они там всегда общаются с действующими игроками.



Поэтому от лица ЦСКА я не принимаю подобные огульные заявления о том, что клуб не заботится. Особенно меня поразила фраза «трудоустраивать». Что это значит? Кого и когда в каком-то клубе трудоустраивали? Кроме, может быть, игроков, ставших тренерами. Но и то, примеры Бережного, Базаревича и Евгения Пашутина — это штучный экземпляр. Хотелось бы услышать более конкретную критику, поскольку сейчас я воспринимаю это как личную претензию.



Андрей Ватутин всегда откликается на экстренные ситуации, которые с возрастом случаются, к сожалению, всё чаще и чаще. То больницы нужны, то сбор денег на операции. Вот буквально на днях делали операцию Владимиру Ткаченко. Можно у него спросить, Владимира Андреева, многих других, которым помогали как клуб, так и лично Андрей Ватутин.



Всегда есть телефон. Мне можно позвонить, и я ответственный как раз за это. Хочу защитить в этом вопросе Андрея (Ватутина) и клуб, потому что это, на мой взгляд, несправедливые обвинения.



Володя сейчас не совсем в курсе того, что происходит в ЦСКА. Естественно, он болеет за клуб, приходит на матчи, комментирует их. Но для того, чтобы знать внутренние процессы, надо общаться с сотрудниками, руководителями, игроками и ветеранами, если мы уж про них говорим.



Добавлю. ЦСКА ведь продаёт билеты на матчи, и можно посмотреть стоимость мест на паркете. Но на ветеранскую трибуну, закрывавшуюся только на время карантина, мне никогда не отказывали. Даже если это 20-30 билетов», – сказал Тараканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

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