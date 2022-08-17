Леброн Джеймс согласовал новый контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс согласовал с командой новое соглашение, сообщает издание ESPN.

Согласно условиям, баскетболист получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Напомним, за свой дебютный по новому контракту год американец должен заработать $ 44,5 млн.

Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее рекорд, составлявший $ 508 млн, принадлежал форварду «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

Напомним, Леброн Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года, перейдя из «Кливленд Кавальерс». В 2020 году он стал чемпионом НБА, титул стал 17-м в истории команды.