Леброн высказался о будущем Бронни Джеймса

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слухи вокруг будущего его сына Бронни Джеймса. В частности, сообщалось о том, что Бронни поступит Университет Орегона, где будет выступать за местную команду через год.



«Он ещё не провёл ни одной встречи и получил всегда несколько звонков от тренеров и разных университетов. Когда Бронни определится со своим выбором, то вы это обязательно от него услышите», — написал Леброн в своих социальных сетях.



Ранее сообщалось, что Бронни Джеймс через год планирует выступать в NCAA и им интересуется ряд университетских команд. В 2024 году старший сын Леброна планирует выставить свою кандидатуру на драфт НБА.



В настоящее время Бронни Джеймс с младшим братом Брайсом в составе «Калифорния Клаб» проводят матчи в Европе в рамках AxeEuroTour.

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