Леброн требует от «Лейкерс» подписания Кайри Ирвинга и усиления состава

В издании The Athletic с ссылкой на источники в лиге рассказали об условиях, на которых звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс согласился на продление контракта, согласно которому заработает $ 97,1 млн за два года.



Сообщается, что в разговоре с руководством «Лейкерс» Леброн настаивал на том, чтобы клуб усилил состав и подписал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.



На данный момент «Лейкерс» в текущее межсезонье подписал нескольких свободных агентов — центровых Дэмиана Джонса и Томаса Брайанта, а также Хуана Тоскано-Андерсона и Лонни Уокера.



Напомним, «Лейкерс» в июле уже вступали в переговоры по Кайри Ирвингу с «Бруклином», предлагая на обмен Расселла Уэстбрука, но сделка сорвалась.