Войнаровски: «Лейкерс» готовы отдать два пика первого раунда за Ирвинга

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в том, чтобы подписать Кайри Ирвинга в текущее межсезонье.



«Лейкерс» сейчас активно ведут переговоры со всей лигой. У них есть два актива, которые они могут задействовать в крупной сделке. Это выбор в первых раундах в 2027 и в 2029 годах. Если эти драфт-пики не будут защищены, то будут очень ценными на рынке. «Лейкерс», как мне сообщили, готовы отдать эти пики в обмен на Кайри Ирвинга, но «Нетс» не заинтересованы в этом», — рассказал Войнаровски.



Ранее сообщалось, что «Лейкерс» вели переговоры с «Бруклином» и предлагали разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но стороны так и не сумели прийти к соглашению.

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