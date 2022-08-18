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Войнаровски: «Лейкерс» готовы отдать два пика первого раунда за Ирвинга

Войнаровски: «Лейкерс» готовы отдать два пика первого раунда за Ирвинга
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в том, чтобы подписать Кайри Ирвинга в текущее межсезонье.

«Лейкерс» сейчас активно ведут переговоры со всей лигой. У них есть два актива, которые они могут задействовать в крупной сделке. Это выбор в первых раундах в 2027 и в 2029 годах. Если эти драфт-пики не будут защищены, то будут очень ценными на рынке. «Лейкерс», как мне сообщили, готовы отдать эти пики в обмен на Кайри Ирвинга, но «Нетс» не заинтересованы в этом», — рассказал Войнаровски.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» вели переговоры с «Бруклином» и предлагали разыгрывающего Расселла Уэстбрука, но стороны так и не сумели прийти к соглашению.

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