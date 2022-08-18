«Лейкерс» не смогут обменять Леброна из-за условий нового контракта

«Лос-Анджелес Лейкерс» не сможет обменять звёздного форварда Леброна Джеймса в предстоящем сезоне, согласно условиям нового контракта. Об этом сообщает ESPN.



В правилах лиги прописано, что после продления контракта с прибавкой к зарплате, превышающей 5%, игрока нельзя обменивать в течение полугода. В случае Леброна полгода пройдёт после дедлайна на обмен. Таким образом, калифорнийцы смогли бы его обменять только в следующее межсезонье.



Ранее стало известно, что Леброн достиг соглашения о новом контракте на два года, согласно которому он получит $ 97,1 млн. Кроме того, сумма может увеличиться до $ 111 млн, если в сезоне-2023/2024 потолок зарплат будет пересмотрен в сторону существенного повышения.