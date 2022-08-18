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Уиггинс признался, что его задело непопадание в символические пятёрки в прошлом сезоне

Уиггинс признался, что его задело непопадание в символические пятёрки в прошлом сезоне
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс хочет в новом сезоне проявить себя так, чтобы попасть в одну из символических пятёрок.

«По ходу прошлого сезона я не получил ни одного голоса и не попал в символические пятёрки, так что принял это довольно близко к сердцу. Во время плей-офф я подумал, что теперь это мой шанс показать всем, на что я действительно способен. Я хотел, чтобы меня начали рассматривать всерьёз», — рассказал Уиггинс в шоу Винса Картера.

В регулярном чемпионате прошлого сезона Уиггинс принял участие в 73 матчах, в которых набирал 17,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 2,2 результативной передачи в среднем за игру.

«Голден Стэйт Уорриорз» в минувшем сезоне стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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