Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фил Хэнди: Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории баскетбола

Фил Хэнди: Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории баскетбола
Комментарии

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди высказался о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.

«Я сделаю заявление и скажу следующее. Кайри Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории. В атаке, вероятно, это самый умелый игрок, который когда-либо надевал баскетбольные кроссовки», — цитирует Хэнди Talkbasket.

Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.

Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась. Как сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Лейкерс» готовы отдать в обмен на Ирвинга два драфт-пика первого раунда.

Новость по теме
Войнаровски: «Лейкерс» готовы отдать два пика первого раунда за Ирвинга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022