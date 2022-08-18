Фил Хэнди: Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории баскетбола

Ассистент главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» Фил Хэнди высказался о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинге.



«Я сделаю заявление и скажу следующее. Кайри Ирвинг, вероятно, самый умелый игрок в истории. В атаке, вероятно, это самый умелый игрок, который когда-либо надевал баскетбольные кроссовки», — цитирует Хэнди Talkbasket.



Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.



Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась. Как сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Лейкерс» готовы отдать в обмен на Ирвинга два драфт-пика первого раунда.

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