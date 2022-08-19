Уиндхорст: думаю, Ирвинг намерен провести следующий сезон в «Бруклине»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о ситуации в «Бруклин Нетс».
«Думаю, Ирвинг намерен провести следующий сезон в «Бруклине». Конечно, в связи с тем, что он не подписал продление контракта, возник некоторый беспорядок. Но Кайри понимает, что сейчас лучший способ получить желаемый контракт в любой команде — провести хороший сезон. Похоже, что Ирвинг и «Нетс» с нетерпением ждут встречи в тренировочном лагере. Будет ли там Дюрант? Это хороший вопрос. Но сейчас, похоже, «Бруклин» хочет вернуть эту команду и надеется, что Дюрант останется», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.
Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.
Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась. Как сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Лейкерс» готовы отдать в обмен на Ирвинга два драфт-пика первого раунда.
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