Уиндхорст: думаю, Ирвинг намерен провести следующий сезон в «Бруклине»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о ситуации в «Бруклин Нетс».



«Думаю, Ирвинг намерен провести следующий сезон в «Бруклине». Конечно, в связи с тем, что он не подписал продление контракта, возник некоторый беспорядок. Но Кайри понимает, что сейчас лучший способ получить желаемый контракт в любой команде — провести хороший сезон. Похоже, что Ирвинг и «Нетс» с нетерпением ждут встречи в тренировочном лагере. Будет ли там Дюрант? Это хороший вопрос. Но сейчас, похоже, «Бруклин» хочет вернуть эту команду и надеется, что Дюрант останется», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.



Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.



Также сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» готов обменять Кайри на Уэстбрука, но сделка затянулась. Как сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, «Лейкерс» готовы отдать в обмен на Ирвинга два драфт-пика первого раунда.