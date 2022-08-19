Эй Смит: «Клипперс» подметают улицы Лос-Анджелеса игроками «Лейкерс»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» придётся многое сделать, чтобы снова стать фаворитом в своей конференции, потому что на сегодняшний день они даже не лучшая команда в своём городе.
«Я считаю, что главная угроза для «Уорриорз» в Западной конференции — «Клипперс». В самом Лос-Анджелесе никакого противостояния нет. В последних 38-39 матчах «Клипперс» обыграли «Лейкерс» 32 раза. Абсолютное доминирование. В прошлом сезоне «Клипперс» выигрывали и без Кавая, а он сейчас вернулся. Есть Пол Джордж и подписали Джона Уолла. Так что у меня есть для вас новость — «Лейкерс» не лучшая команда в своём городе. «Клипперс» подметают улицы Лос-Анджелеса игроками «Лейкерс», — заявил Смит.
В минувшем сезоне «Лейкерс» не пробились в плей-офф НБА, заняв лишь 11-е место в конференции.
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