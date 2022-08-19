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Карри: некоторые доводят мой жест «Спокойной ночи» до новых крайностей, и это здорово

Карри: некоторые доводят мой жест «Спокойной ночи» до новых крайностей, и это здорово
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сказал, что ему было приятно наблюдать за тем, как его жест «Night, Night» распространяется по всему миру.

«Некоторые доводят это празднование до новых крайностей, и это здорово, но мне было бы неудобно исполнить некоторые из них в лиге. Своим фаворитом назову, наверно, Алекс Морган, потому что она показала жест с чемпионским кубком.

Каждый раз улыбаюсь, когда вижу это. Это напоминает и о нашем выступлении в плей-офф НБА в прошедшем сезоне и о том, насколько сильное коллективное сообщество в спорте. Все вдохновляются друг другом», — приводит слова Карри твиттер-аккаунт Boardroom.

Ранее сообщалось, что компания Стефена Карри подала заявку на регистрацию жеста «Night, Night» в качестве товарного знака.

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