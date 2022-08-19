Карри: некоторые доводят мой жест «Спокойной ночи» до новых крайностей, и это здорово

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри сказал, что ему было приятно наблюдать за тем, как его жест «Night, Night» распространяется по всему миру.



«Некоторые доводят это празднование до новых крайностей, и это здорово, но мне было бы неудобно исполнить некоторые из них в лиге. Своим фаворитом назову, наверно, Алекс Морган, потому что она показала жест с чемпионским кубком.



Каждый раз улыбаюсь, когда вижу это. Это напоминает и о нашем выступлении в плей-офф НБА в прошедшем сезоне и о том, насколько сильное коллективное сообщество в спорте. Все вдохновляются друг другом», — приводит слова Карри твиттер-аккаунт Boardroom.



Ранее сообщалось, что компания Стефена Карри подала заявку на регистрацию жеста «Night, Night» в качестве товарного знака.

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