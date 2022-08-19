«Бруклин» готов обменять Кайри Ирвинга только на другого игрока

Руководство «Бруклин Нетс» не собирается обменивать Кайри Ирвинга на будущие активы в виде пиков драфта, сообщает Hoopshype со ссылкой на инсайдера Марка Стейна.
Приоритет «Бруклина» в данный момент — игрок в обмен на Кайри Ирвинга, если разыгрывающий всё же захочет уйти. «Нетс» нужен баскетболист, который сможет помочь команде прямо сейчас в борьбе за чемпионство. В ином случае «Бруклин» постарается сохранить имеющийся состав.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.
В текущее межсезонье Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с «Бруклином», но воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023.
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