«Бруклин» готов обменять Кайри Ирвинга только на другого игрока

Руководство «Бруклин Нетс» не собирается обменивать Кайри Ирвинга на будущие активы в виде пиков драфта, сообщает Hoopshype со ссылкой на инсайдера Марка Стейна.



Приоритет «Бруклина» в данный момент — игрок в обмен на Кайри Ирвинга, если разыгрывающий всё же захочет уйти. «Нетс» нужен баскетболист, который сможет помочь команде прямо сейчас в борьбе за чемпионство. В ином случае «Бруклин» постарается сохранить имеющийся состав.



Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.



В текущее межсезонье Кайри Ирвинг отказался от продления контракта с «Бруклином», но воспользовался опцией игрока на сезон-2022/2023.