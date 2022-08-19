Наставник «Локомотива-Кубань» отреагировал на приход в команду американского форварда
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий относительно прихода в команду 26-летнего американского форварда Даррала Уиллиса.
«Энергия и опыт новичка «Локо» Даррала Уиллиса хорошо подходят для нашей команды. Мы верим, что он продолжит свой прогресс в Краснодаре и будет играть важную роль для нас в предстоящем сезоне», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».
Напомним, Уиллис начинал профессиональную карьеру в 2018 году, когда выступал в составе кипрского «Керавноса». Там он стал чемпионом и был признан самым ценным игроком финала. В прошлом сезоне американец выступал в составе красноярского «Енисея».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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