Владимир Гомельский назвал фаворитов чемпионата Европы по баскетболу — 2022

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2022 года. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября на территории сразу нескольких стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии.



«С трансляциями никакой ясности нет. Официально права на трансляцию ЧЕ на территории России никому не продали. А фаворитов много: Франция, Греция, Словения, Литва, Испания, Сербия и, возможно, Италия», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Ранее стало известно, что младший из братьев Адетокунбо Алекс пропустит чемпионат Европы. Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис исключил его и ещё четверых игроков из расширенного состава национальной команды.

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