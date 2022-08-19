Владимир Гомельский назвал фаворитов чемпионата Европы по баскетболу — 2022
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о фаворитах предстоящего чемпионата Европы 2022 года. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября на территории сразу нескольких стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии.
«С трансляциями никакой ясности нет. Официально права на трансляцию ЧЕ на территории России никому не продали. А фаворитов много: Франция, Греция, Словения, Литва, Испания, Сербия и, возможно, Италия», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Ранее стало известно, что младший из братьев Адетокунбо Алекс пропустит чемпионат Европы. Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис исключил его и ещё четверых игроков из расширенного состава национальной команды.
Новость по темеОдин из братьев Адетокунбо пропустит чемпионат Европы 2022 года
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