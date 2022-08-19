Пелинка высказался о новом контракте Леброна с «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал комментарий о заключении нового соглашения с форвардом Леброном Джеймсом.
«Леброн — баскетболист нового поколения. Мы очень рады продолжить наше партнёрство с ним, гарантируя, что он станет движущей силой культуры «Лейкерс» на долгие годы. Платформа «Лейкерс» снова и снова доказывала, что является идеальным местом для процветания величайших игроков всех времён», — приводит слова Пелинки пресс-служба «Лос-Анджелес Лейкерс».
Ранее сообщалось, что за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025 Леброн получит $ 97,1 млн. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.
Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:
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