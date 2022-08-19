Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс назвал второго игрока в списке любимых
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на видеонарезку с выступлением трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Дерона Уильямса.
«Второй в списке любимых игроков», — написал Джеймс.
Напомним, Уильямс был выбран под третьим номером на драфте НБА 2005 года клубом «Юта Джаз». В 2006 году его включили в первую сборную новичков НБА, в 2008 и 2010 годах был включён во вторую сборную всех звёзд НБА. Также он трижды принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2010, 2011 и 2012). В составе сборной США стал чемпионом Америки 2007 года и олимпийским чемпионом 2008 года.
Ранее Джеймс высказался о звёздном разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.
Новость по темеМайк Джеймс: Карри — потрясающий игрок, он изменил баскетбол
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