ЦСКА и «Зенит» примут участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге

Баскетбольные клубы ЦСКА, «Зенит», МБА и «Пари Нижний Новгород» примут участие в Кубке Кондрашина и Белова, который пройдёт 17 и 18 сентября во дворце спорта «Юбилейный» (Санкт-Петербург). Организатором турнира выступил «Зенит».
«Для нас Кубок Кондрашина и Белова — самое важное и ответственное мероприятие в предсезонный период. Для болельщиков это будет первая возможность увидеть свою команду. Были планы пригласить команду Евролиги, но вынуждены эту задумку временно отложить. Это не значит, что турнир будет менее интересным; судя по накалу страстей и самоотдаче игроков во время прошлогоднего Кубка, будет настоящая битва за трофей», – приводит слова генерального директора «Зенита» Александра Церковного пресс-служба клуба.
Напомним, под нынешним названием соревнования проходят с 2002 года и являются частью предсезонной подготовки для команд Единой лиги ВТБ, которая в этом году стартует 2 октября.
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