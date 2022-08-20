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Итудису пришлось уговаривать отказавшегося покидать площадку Атамана после удаления

Итудису пришлось уговаривать отказавшегося покидать площадку Атамана после удаления
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Вчера, 19 августа, состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Турции. Со счётом 89:80 (22:15, 20:28, 21:16, 26:11) победу праздновали греческие баскетболисты.

В ходе третьей четверти при счёте 56:54 с площадки был удалён наставник сборной Турции Эргин Атаман, получивший второй технический фол. Атаман, однако, отказался покидать паркет. В какой-то момент главный тренер соперников Димитрис Итудис направился прямо к скамейке запасных национальной команды Турции и по-дружески попытался уговорить своего коллегу действовать согласно регламенту. В конце концов Эргин согласился, при этом всё-таки не ушёл в раздевалку, а пересел на трибуну.

Отметим, что лидер сборной Греции Яннис Адетокунбо участия во встрече не принимал, так как в медицинском штабе приняли решение не рисковать — ранее Яннис испытывал проблемы со спиной.

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