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Защитник «Майами» высказался о возможном переходе в команду Дюранта и Митчелла

Защитник «Майами» высказался о возможном переходе в команду Дюранта и Митчелла
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Атакующий защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в разговоре с известным видеоблогером Джейком Полом поделился мнением о комплектации состава и возможном усилении в лице Кевина Дюранта и Донована Митчелла.

«Если бы я был на месте генерального менеджера «Майами Хит», то я бы просто сохранил текущий состав. На мой взгляд, этим мы и занимаемся. В прошлом сезоне нам удалось сохранить всех, и мы были в одном матче от того, чтобы попасть в финальную серию. Так что я бы просто оставил всё так, как есть», — сказал Хирроу.

Стоит отметить, что Тайлер Хирроу может стать одним из участников обмена с «Бруклином» или «Ютой».

Напомним, в минувшем сезоне «Майами» занял первое место в регулярном чемпионате Восточной конференции и дошёл до полуфинала НБА, где уступил «Бостону» со счётом 3-4.

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