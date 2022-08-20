Итудис рассказал, когда станет понятно, примет ли Яннис Адетокунбо участие в Евробаскете

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис высказался о травме форварда Янниса Адетокунбо.



«Мы определимся с составом в последний момент. Мы не готовы к любому развитию событий, но со временем игра точно подскажет нам решение. График выступлений сборной накладывает определённые трудности. Мы стараемся сделать всё, что в наших силах, отрабатываем некоторые вещи на тренировках. Хочу всех заверить — мы будем бороться за победу и сделаем всё возможное, потому что у нас есть поддержка всей страны», — приводит слова Итудиса Eurohoops.



Яннис Адетокунбо участия в последних товарищеских матчах не принимал, так как в медицинском штабе приняли решение не рисковать — ранее Яннис испытывал проблемы со спиной.

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