Источник: «Бруклин» может подписать Кармело Энтони

Один из руководителей клубов НБА сообщил, что «Бруклин Нетс» может подписать Кармело Энтони.



«Им нужен ещё один бигмен, но они не особо торопятся с этим. Они могут подписать кого-то из ветеранов в этом месяце или в начале сентября. Дуайт Ховард входит в число кандидатов, может быть, Хассан Уайтсайд. Коди Зеллер тоже в списке. Они собираются посмотреть на Ника Клэкстона, но они хотели бы иметь запасной вариант. Кроме того, они планируют играть маленькой пятёркой с Беном Симмонсом. Думаю, одно место в ростере останется свободным. Ходят разговоры, что они хотят подписать Кармело Энтони, но пока это ни к чему не привело», — приводит слова функционера Heavy.



Минувший сезон Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.



Кармело Энтони за свою карьеру 10 раз принял участие в Матче всех звёзд.

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