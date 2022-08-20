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«Действительно поможет». Аналитик НБА рассказал, на кого стоит обратить внимание «Лейкерс»

«Действительно поможет». Аналитик НБА рассказал, на кого стоит обратить внимание «Лейкерс»
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Аналитик НБА Марк Дж. Спирс поделился мыслями о плюсах, которые может получить «Лос-Анджелес Лейкерс» в случае прихода в команду центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера.

«Если обратить внимание на Майлза Тёрнера, то понимаешь, что это тот, кто в прошлом сезоне набирал в среднем семь подборов за матч. Он также выбрасывает полторы успешных трёшки за встречу, набирая в среднем 13,0 очка. Как мне кажется, Майлз Тёрнер действительно поможет «Лейкерс». Если Энтони Дэвис будет пропускать матчи, в их распоряжении окажется качественный мощный форвард/центровой, который умеет заполнять пустоту», — сказал аналитик на канале ESPN в YouTube.

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