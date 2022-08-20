Ванесса Брайант: каждый день боюсь увидеть фото тела Коби в соцсетях

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, высказалась о судебном иске в адрес властей. Напомним, ранее вдова легенды «Лейкерс» подала иск в связи с тем, что помощник шерифа показал снимки тела Коби с места аварии в баре. Ванесса после инцидента подала иск против округа Лос-Анджелес о вторжении в частную жизнь, который спровоцировал эмоциональное расстройство.
«После того как мне позвонили журналисты, я выскочила из дома и отошла в сторону, чтобы мои девочки ничего не увидели. Я снова пребывала в шоке. Я была опустошена. Я доверяла этим людям, надеялась, что они не будут делать таких вещей.
Каждый день боюсь, что фотографии тел появятся в соцсетях. Я боюсь за дочерей. Не думаю, что было необходимо фотографировать тела крупным планом, чтобы определить, сколько людей находилось в вертолёте. Можно было просто посчитать», — цитирует Ванессу Брайант ESPN.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта в Калабасасе недалеко от Лос-Анджелеса. В авиакатастрофе также погибли пилот, 13-летняя дочь Коби Джианна Брайант и семь пассажиров.
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