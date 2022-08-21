Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэтл. Видео
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В Интернете появилось видео, на котором демонстрируется множество болельщиков, находящихся в ожидании приезда звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкес» Леброна Джеймса в Сиэтл (США). В этот город он прибыл 20 августа, чтобы сыграть в полулюбительской лиге CrawsOver Pro-Am.
На кадрах видно, как фанаты выстроились в длинную очередь, ожидая приезда лидера «Лейкерс».
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна Джеймса в Сиэтл:
Ранее в этой лиге также принимали участие игроки «Атланты Хоукс» Деджонте Мюррэй, Трей Янг и Джон Коллинз, а также новички НБА Паоло Банкеро и Чет Холмгрен, выбранные в этом году на драфте под первым и вторым номерами соответственно.
Новость по темеДжейсон Тейтум и Леброн Джеймс сыграют в лиге CrawsOver Pro-Am
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