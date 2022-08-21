Семикратный чемпион НБА сравнил Дончича с Ларри Бёрдом

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри сравнил лидера «Даллас Маверикс» Луку Дончича с легендой «Бостона» Ларри Бердом.
«Смотришь на Бёрда и думаешь, что ты бы легко его остановил, он же чертовски медленный. Думаешь, почему они не могут его остановить? То же самое и с Дончичем. Но если ты хорош и умеешь играть, то это всё, что тебе нужно», — сказал Орри в эфире подкаста Байрона Скотта.
Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.
«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.
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