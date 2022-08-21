Участник матча звёзд выставил на аукцион четыре чемпионских перстня. Фото
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Бывший игрок НБА, участник матча звёзд лиги 1994 года Хорас Грант выставил на аукцион четыре чемпионских перстня. Об этом сообщили в пресс-службе аукциона.
На аукцион выставлены три золотых перстня, которые Хорас завоевал в составе «Чикаго Буллз» Майкла Джордана (1991, 1992, 1993), а также перстень, который он выиграл в 2001 году с «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Коби Брайантом и Шакилом О’Нилом.
Фото: https://twitter.com/Heritage_Sport
Ожидается, что чемпионские перстни, которые Грант завоевал с «Чикаго», могут быть приобретены за $ 100 000 каждый, в то время как за перстень «Лейкерс» покупатели могут отдать $ 40 000. Торги продлятся до 27 августа.
Грант завершил профессиональную карьеру в 2004 году. Его последним клубом был «Лейкерс».
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