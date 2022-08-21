Деннис Родман собирается приехать в Россию, чтобы помочь Бриттни Грайнер

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Деннис Родман заявил, что готов отправиться в Россию ради помощи соотечественнице Бриттни Грайнер, осуждённой в начале августа за контрабанду наркотиков.

«Я получил разрешение отправиться в Россию, чтобы помочь этой девушке. И я постараюсь выехать на этой неделе», – приводит слова Родмана издание NBC News.

Напомним, 4 августа Химкинский суд Московской области вынес приговор спортсменке. Грайнер была приговорена к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Также баскетболистка оштрафована на 1 млн рублей.

В минувший понедельник, 15 августа, стало известно, что сторона защиты подала апелляционную жалобу на приговор.