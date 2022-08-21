Руководитель клуба НБА: Грин будет давать результат ещё два или три года

По мнению руководителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не имеет больших перспектив для продолжения карьеры в другой команде.

«Учитывая ситуацию с Дрэймондом, есть не так уж и много команд, которые предложили бы ему максимальный контракт. Он должен подходить вашей команде, а «Уорриорз» и вправду отлично подходят ему на обеих сторонах площадки.

Однако он должен быть способен на то, что он делает сейчас, на протяжении следующего контракта. Весной ему исполнится 33 года, и он будет давать результат ещё в течение двух или трёх лет. Пока он будет отрабатывать в защите и разрывать вас пасами, он будет соответствовать своей зарплате», – приводит слова анонима издание Heavy.