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Руководитель клуба НБА: Грин будет давать результат ещё два или три года

Руководитель клуба НБА: Грин будет давать результат ещё два или три года
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По мнению руководителя клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный чемпион лиги форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не имеет больших перспектив для продолжения карьеры в другой команде.

«Учитывая ситуацию с Дрэймондом, есть не так уж и много команд, которые предложили бы ему максимальный контракт. Он должен подходить вашей команде, а «Уорриорз» и вправду отлично подходят ему на обеих сторонах площадки.

Однако он должен быть способен на то, что он делает сейчас, на протяжении следующего контракта. Весной ему исполнится 33 года, и он будет давать результат ещё в течение двух или трёх лет. Пока он будет отрабатывать в защите и разрывать вас пасами, он будет соответствовать своей зарплате», – приводит слова анонима издание Heavy.

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