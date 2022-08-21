Источник: в «Никс» не уверены в подписании максимального контракта с Барреттом

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» не уверено в необходимости подписания максимального контракта для новичка (сроком на четыре года и суммарной зарплатой в $ 185 млн) с 22-летним канадским форвардом Ар Джей Барреттом, сообщает издание New York Post.
Напомним, ранее обозреватель ESPN Стивен Эй Смит сообщил, что «Юта Джаз», заинтересованная в Барретте, понизила своё предложение до шести пиков первого раунда, однако в «Никс» готовы предложить лишь четырёх.
Также отмечается, что Барретт может быть включён в сделку по приобретению командой из Нью-Йорка лидера «Юты» американца Брайана Митчелла.
В минувшем сезоне канадец в среднем набирал 20 очков за игру, а также совершал 5,8 подбора и делал 3,0 передачи.
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