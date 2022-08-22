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Руководитель клуба НБА назвал игрока, на которого «Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса

Руководитель клуба НБА назвал игрока, на которого «Лейкерс» стоит обменять Энтони Дэвиса
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По мнению функционера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), руководству «Лос-Анджелес Лейкерс» стоит обменять своего форварда Энтони Дэвиса на игрока «Чикаго Буллз» Зака Лавина в случае необходимости.

«Уход Дэвиса мог бы произойти в том случае, если бы он отправился туда, куда хочет, а больше всего он хотел бы оказаться в «Чикаго», откуда он сам. Сегодня некоторые парни не хотят выступать за родные города, но мне кажется, что Дэвису понравилась бы такая идея.

Не факт, конечно, что обмен состоится, «Лейкерс» ведь не пытались сделать то. Но это может быть и очевидный вариант – к примеру, Зак Лавин вместо Дэвиса. Оба окажутся там, где хотят быть. Стоит дождаться января», – приводит слова анонима издание Heavy.

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