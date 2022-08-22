Тейтум: два месяца я играл с трещиной в запястье
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал, что из-за травмы руки испытывал серьёзный дискомфорт по ходу плей-офф в прошлом сезоне.
«У меня была трещина в запястье. На снимке выглядело осколком. Небольшое повреждение, но я испытывал боль и не мог опираться на эту руку при падении. Думаю, я провёл примерно два месяца с трещиной.
В плей-офф мы играли с «Милуоки». Я совершал данк в быстром отрыве, и Адетокунбо на мне сфолил. Боль после этого стала ещё сильнее, а кожа вокруг перелома приобрела неестественный цвет. Во время общения с журналистами я закрывал это место, чтобы никто не знал о травме», — приводит слова Тейтума Bleacher Report.
В финале НБА в минувшем сезоне «Селтикс» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.
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